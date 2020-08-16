عاجل.. مسلحون يقتحمون فندقا في مقديشيو بعد تفجير بوابته بسيارة ملغومة

اقتحم مسلحون فندقا في مقديشيو بعد تفجير بوابته بسيارة مفخخة، وفقا لما أعلنت قناة "العربية".

وسُمع دوي انفجار في فندق بشاطئ "ليدو" بالعاصمة الصومالية مقديشيو، قبل قليل وفقا لما أعلنته وكالة "رويترز" نقلا عن شاهد عيان مساء اليوم الأحد.

وقال الشاهد الذي يدعى أحمد علي لـ"رويترز"، إن دوي الانفجار سمع في فندق إيليت بشاطئ ليدو بالعاصمة الصومالية مقديشيو أعقبه إطلاق نار.

وأضاف: "سمعت دوي انفجار هائل في الفندق أعقبه إطلاق نار وبعد ذلك تصاعدت أعمدة الدخان".

وأكد صادق علي، المتحدث باسم الشرطة، وقوع الانفجار، مشيرًا إلى أنه سيعلن عن التفاصيل في وقت لاحق.