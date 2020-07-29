رئيس التحرير

محمود مسلم

ختام فعاليات الدورات التدريبية العلمية المكثفة لأئمة الصومال وباكستان

كتب:

سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي
01:11 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
الشيخ صالح عباس

الشيخ صالح عباس

اختتمت، اليوم، فعاليات الدورات التدريبية العلمية المكثفة، التي أقامتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لـ 129 من أئمة ووعاظ الصومال وباكستان وبنجلاديش، تحت رعاية فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس إدارة المنظمة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا "كوفيد 19".

قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، إن الأزهر حمل على عاتقه منذ نشأته، مسؤولية الدفاع عن مبادئ الإسلام وسماحته، وأكد على أهمية هذه الدورات في نشر منهج الأزهر حول العالم، وأثنى على جهود المنظمة والقائمين عليها في نشر الفكر والمنهج الوسطي البعيد عن التشدد والغلو عبر أحدث التقنيات والوسائل المختلفة.

وأكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، على الاهتمام بآراء المشاركين في الدورات التدريبية لتجنب السلبيات وتحقيق المزيد من الإيجابيات وأوصاهم بضرورة نقل ماتعلموه لأبناء بلدانهم، وأن يكونوا خير دعاة وسفراء للأزهر الشريف.

وأشار أسامة يس نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، إلى أن هذه الدورات تأتي استجابة لتوجيهات الإمام الاكبر، على ضرورة استمرار التواصل مع الأزهريين حول العالم، مضيفا أن المنظمة تسعى بكل حرص على استمرار هذه الدورات والارتقاء بها للوصول لأئمة الإسلامي بمختلف المناطق حول العالم، وترسيخ منهج الأزهر الشريف وفكره ومنهجه ومحاربة التطرف.

تأتي الدورات في إطار دور المنظمة لصقل الخبرات العلمية والدعوية لأبناء العالم الإسلامي وتوضيح المفاهيم المغلوطة ونشر الفكر الوسطي المعتدل المستنير، على يد نخبة من كبار أساتذة وعلماء الأزهر الشريف.

اقرأ المزيد:

بث مباشر.. أداء صلاة التهجد من جامع الأزهر الشريف

نقابة القراء تنعي الدكتور القوصي: تميز بوسطية واعتدال الأزهر الشريف

بث مباشر.. صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف

الأزهر الشريف ينعى فقيد حادث الشلاتين ويصرف تعويضات ويتابع المصابين

1080 عامًا على إنشائه.. الأزهر الشريف حصن الوسطية ومنارة التجديد

الأزهر الشريف في ذكرى ثورة 23 يوليو: انتصرت للفقراء والمهمشين

50 منحة دراسية كاملة من الأزهر الشريف لخريجي معاهد فلسطين