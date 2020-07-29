ختام فعاليات الدورات التدريبية العلمية المكثفة لأئمة الصومال وباكستان

اختتمت، اليوم، فعاليات الدورات التدريبية العلمية المكثفة، التي أقامتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لـ 129 من أئمة ووعاظ الصومال وباكستان وبنجلاديش، تحت رعاية فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس إدارة المنظمة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا "كوفيد 19".

قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، إن الأزهر حمل على عاتقه منذ نشأته، مسؤولية الدفاع عن مبادئ الإسلام وسماحته، وأكد على أهمية هذه الدورات في نشر منهج الأزهر حول العالم، وأثنى على جهود المنظمة والقائمين عليها في نشر الفكر والمنهج الوسطي البعيد عن التشدد والغلو عبر أحدث التقنيات والوسائل المختلفة.

وأكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، على الاهتمام بآراء المشاركين في الدورات التدريبية لتجنب السلبيات وتحقيق المزيد من الإيجابيات وأوصاهم بضرورة نقل ماتعلموه لأبناء بلدانهم، وأن يكونوا خير دعاة وسفراء للأزهر الشريف.

وأشار أسامة يس نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، إلى أن هذه الدورات تأتي استجابة لتوجيهات الإمام الاكبر، على ضرورة استمرار التواصل مع الأزهريين حول العالم، مضيفا أن المنظمة تسعى بكل حرص على استمرار هذه الدورات والارتقاء بها للوصول لأئمة الإسلامي بمختلف المناطق حول العالم، وترسيخ منهج الأزهر الشريف وفكره ومنهجه ومحاربة التطرف.

تأتي الدورات في إطار دور المنظمة لصقل الخبرات العلمية والدعوية لأبناء العالم الإسلامي وتوضيح المفاهيم المغلوطة ونشر الفكر الوسطي المعتدل المستنير، على يد نخبة من كبار أساتذة وعلماء الأزهر الشريف.