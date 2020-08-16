محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهيدي الواجب بالقناطر وطوخ

قدم اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، واجب العزاء لأسرة شهيدي الواجب المجند البطل أحمد عبد الجواد المحمدي شهيد القوات المسلحة ابن قرية الصفا بمدينة طوخ، والشهيد المجند البطل محمد عبد الحكيم شهيد الشرطة ابن قرية المنيرة بمدينة القناطر الخيرية، واللذان استشهدا في شمال سيناء.

وقال المحافظ، خلال تقديم واجب العزاء، "أننا لن ننسى شهداء الواجب والوطن، وستظل ذكراهم خالدة في أذهان الجميع، تقديرًا لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعا عن أمنه واستقراره".

وأكد المحافظ، وقوف الشعب المصري خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وشرطة بلاده في تأدية رسالتهم لمواجهة الإرهاب والحفاظ على أرض الوطن، معلنًا تقديم جميع الدعم لأسرة الشهيدين، وإطلاق اسميهما على أقرب مدرسة لمحل إقامتهما بالقرية.