بمناسبة "يوم الشباب العالمي".. سامسونج تستمر في دعم وتدريب المهارات الشبابية من خلال برامجها المتخصصة

في إطار دعم الشباب بكافة الإمكانات في يوم الشباب العالمي، ساهمت شركة سامسونج للإلكترونيات بالعديد من البرامج والمبادرات لتأهيل الشباب لسوق العمل وتمكينهم من التقنيات الناشئة التي تخدم جميع جوانب الحياة، حيث أطلقت سابقًا برنامج سامسونج للابتكار Samsung Innovation Campus بدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لرفع مستوى الكفاءات وإعداد جيل متخصص في مجال تقنية إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات الضخمة، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030 لتمكين الشباب المصري من مواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتطبيقات الذكية وتشكيل مستقبل مصر.

يقوم البرنامج على توفير دورات تدريبية مكثفة عن بعد عبر الإنترنت، كما أعلنت سامسونج عن التوسع في البرنامج وتنفيذ ثلاث مراحل أخرى هذا العام، على أن يتم تدريب وتأهيل 90 مبرمجًا آخرين قبل نهاية 2020، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى العام الماضي وتخرج 30 طالب.

ومن جانبه، صرح أحمد على جعفر، رئيس قطاع التسويق في سامسونج " تزامناً مع الاحتفال بيوم الشباب العالمي، نفخر بالإعلان عن افتتاح الدورة الثانية من مشروع Samsung innovation campus الذي يهدف إلى ، تطوير المهارات الشبابية على أحدث التكنولوجيات المبتكرة.

وتعد هذه هي الخطوة الأولى لتشكيل مستقبل المجتمع المصري وهو ما نسعى إليه في سامسونج من خلال البرامج والمبادرات المتخصصة التي نطلقها.

كما أننا فخورون باختيار مصر من بين أربع دول فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى ثلاث عشرة دولة على مستوى العالم لتطبيق برنامج Samsung Innovation Campus العالمي في مصر، والذي يؤكد على قدرة الشباب المصري الواعد.

"كما أضاف جعفر "نحرص في سامسونج على المساهمة بشكل فعال في إعداد وتمكين الشباب من الوصول إلى سوق العمل القائم على التكنولوجيا وتقديم التعليم العملي لفهم التقنيات التي ستُشكل مستقبلهم، وإتاحة المزيد من فرص التوظيف لهم، وإثراء النمو المستدام في مصر على أفضل المستويات العالمية، سامسونج تولي الشباب اهتماما كبيراً حين تطلق منتجاتها الجديدة والتي كان اخرها مطلع الشهر الجاري هو هاتف Galaxy note 20 والساعة الذكية Galaxy watch 3 وغيرها من المنتجات التي تعتبر ثورة في مجال قطاع الاتصالات "

وعلى صعيد تطبيق مفهوم المدارس الذكية للطلاب في العديد من محافظات مصر لمستقبل أفضل للشباب، عملت سامسونج كذلك على تطبيق البرنامج المدارس الذكية على أكثر من 86 مدرسة بالصعيد والقاهرة، بتجهيز معامل الكمبيوتر الخاصة بتلك المدارس وتجديدهم وتزويدهم بالشبكات اللازمة للاتصال بالإنترنت، كما طورت سابقًا مدرسة النور والأمل للمكفوفين ببني سويف.

وسعيًا في تطوير قطاع التدريب الطبي والتشخيصي والبحث العلمي في مصر، افتتحت الشركة 4 مدراس للموجات فوق الصوتية التشخيصية، كالأولى من نوعها في مصر، تحت اسم Samsung SONO School بالتعاون مع مستشفى جامعة عين شمس والإسكندرية والقاهرة والمنصورة، لتدريب الأطباء على استخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية التي توفرها سامسونج، في وحدة الموجات فوق الصوتية والرعاية الخاصة للجنين داخل المستشفى.