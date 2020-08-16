الصحة التونسية: تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأحد، عن تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، من بينها 81 إصابة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس إلى 2107 حالات مؤكدة.

وأوضحت الوزارة - في بيانها حول الوضع الوبائي اليومي، أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء - أنه تم إجراء 1508 تحاليل مخبرية، من بينها 45 تحليلاً في إطار متابعة المرضى السابقين، حيث تم تسجيل 96 تحليلاً إيجابيًا، من بينها 84 حالة إصابة جديدة، منها 81 إصابة محلية، و3 حالات اصابة وافدة، و12 تحليلاً إيجابيًا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.