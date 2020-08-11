تونس تعرض استقبال 200 طالب لبناني

قالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس، لبنى الجريبي: إن بلدها مستعد لاستقبال 200 طالب لبناني في مختلف المستويات والمراحل الجامعية للدراسة بتونس خلال السنة الجامعية 2020/ 2021، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضحت الوزيرة أن هؤلاء الطلبة سيتمتعون بالمنحة والسكن الجامعي حتى استكمال دراستهم الجامعية، وأشادت الوزيرة التونسية بعمق العلاقة التاريخية بين تونس ولبنان، داعية إلى مزيد من تفعيل آفاق التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي رسالة وجهتها إلى نظيرها اللبناني، عبرت الجريبي عن مواساة وتضامن تونس مع لبنان بعد حادث انفجار ميناء بيروت.

وفي وقت سابق، وجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، بإرسال طائرتين عسكريتين محملتين بالمساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الشعب اللبناني والمساهمة في إسعاف المصابين.