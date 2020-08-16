رئيس الجهاز: ضعف وقطع المياه ببعض المناطق بمدينة السادات نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخطي مياه رئيسين

صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه سيتم ضعف المياه عن بعض المناطق بالمدينة وانقطاعها في بعض المناطق الأخرى نظراً للكسر المفاجئ الذي حدث في خطي مياه رئيسين قطر 800مم من المحطة الشمالية والمغذيين لمختلف المناطق.

وأكد المهندس علاء منيع، أنه تم إصلاح أحد الخطين وجارٍ الانتهاء من إصلاح الخط الآخر في أسرع وقت وسيتم عودة المياه لطبيعتها عند الانتهاء من أعمال الإصلاح.