انقطاع المياه عن مناطق في القاهرة لمدة 10 ساعات غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة، وهي "الروضة والمنيل بالكامل"، وضعفها عن منطقة قصر العيني، لمدة 10 ساعات، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الخميس الموافق 2 يوليو الجاري، حتى الساعة الثامنة صباح يوم الجمعة الموافق 3 يوليو الجاري.

وذكرت الشركة في بيانها، أن انقطاع المياه، نظرا لأعمال تحويلات خطوط مترو الأنفاق بمنطقة الروضة، وربط خطوط المياه أقطار 800 مم، وكذلك 400 مم، المغذيان لمنطقة الروضة.

وأهابت شركة المياه، بأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه، خلال الفترة المذكورة، كما دبرت سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.