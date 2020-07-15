انقطاع المياه وتعطل الطريق الزراعي بسبب كسر ماسورة بمدينة طوخ

شهد الطريق الزراعي عند مدينة طوخ، صباح اليوم، تكدسا مروريا بسبب كسر مفاجئ في خط مياه رئيسي المغذي للمدينة، ما أدى إلى حدوث تسرب في المياه نتج عنه ازدحام مروري متوسط بالطريق الزراعي وقطع المياه عن مدينة طوخ بالكامل انتقل على الفور محمد ياسين و سمير عمر نائبا رئيس المدينة وإخطار شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتم الدفع بأطقم الطوارئ لإصلاح العطل والدفع بسيارات كسح المياه من مجلس المدينة وسيارات شركة المياه، وجارى سحب المياه من الطريق السريع وتسيير حركة المرور ومتابعة إصلاح العطل وضخ المياه، كسر بخط المياه الرئيسي بطوخ يتسبب في زحام بالحركة المرورية بالطريق الزراعي.

ودفعت الوحدة المحلية بمدينة طوخ، بسيارات كسح لرفع تراكمات المياه من مجلس المدينة وسيارات شركة مياه الشرب، وتم سحب المياة من الطريق السريع وتسيير حركة المرور وجارى متابعة إصلاح العطل وضخ المياه.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، أعلنت عن حدوث عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر 12 بوصة المغذي لمدينة طوخ، ما يترتب عليه قطع المياه عن بعض مناطق مدينة طوخ، مع الدفع بالفرق الفنية للبدء الفوري في إصلاح العطل والعمل على إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقليوبية، أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب في المدينة خلال فترة الانقطاع.