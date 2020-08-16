استشاري هندسة طرق: رصف 1000 كم وإنشاء 5 أنفاق في سيناء لأهداف تنموية

قال عماد نبيل، استشاري هندسة الطرق، إن كل حلم له الطرق المؤدية له، وأن الدولة نجحت في رصف شبكة الطرق المؤدية إلى العاصمة الإدارية والمشروعات الزراعية والصناعية الجديدة، موضحًا أنه تم رصف 1000 كلم من الطرق، وإنشاء 5 أنفاق في سيناء لأهداف تنموية.

وأضاف "نبيل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الاهتمام بمجال النقل والطرق يسهم في تفعيل دور مصر الاستراتيجي، مؤكدًا أن تخطيط النقل جزء من استراتيجية إنشاء المدن الجديدة، وأن المواطن إن لم يجد وسيلة نقل آمنة للمدن الجديدة فإنه لن يذهب لها.

من ناحية أخرى، ذكرت الإعلامية عزة مصطفى، أنه من المتوقع قريبًا أن يبدأ المواطنين في الاعتماد على وسائل النقل الجماعي، والتخلي عن سيارتهم الخاصة، بسبب الكم الكبير من مشروعات النقل التي يتم تنفيذها في مصر، كما أن وجود النقل الجماعي المحترم على غرار الدول الكبرى، يوفر للمواطن وقته وأمواله، وأنه سوف يستعمل وسائل النقل الجماعي.

وطالبت مصطفى، بضرورة الحفاظ على هذه المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها من أجل المواطنين مؤكدة أنها تعد ملكا لكل المصريين.