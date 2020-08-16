البرلمان الليبي: سنتحرك ضد من يعترف بغير المؤسسات الشرعية

في وقت تواصل تركيا التدخل في ليبيا ودعم حكومة السراج بالمرتزقة والسلاح في المعارك ضد الجيش الوطني، حذر مجلس النواب الليبي "من أي خطوات تهدد وحدة ليبيا عبر إعادة المستعمر".

وأكد البرلمان الأحد: "سنتحرك ضد أي جهة تعترف بغير مؤسسات الدولة الشرعية"، مضيفاً أن "هناك إجراءات رادعة ضد دول وجهات تتعامل مع غير مؤسسات الدولة".

وشدد على أنه "لا يجوز لأي جهة غير منتخبة ادعاء تمثيل الشعب"، قائلاً إنه الممثل الشرعي الوحيد أو من يفوضه.

يشار إلى أنه على الرغم من كافة الدعوات الدولية إلى الكف عن نقل المقاتلين إلى ليبيا، وآخرها الدعوة الأمريكية بسحب كافة المرتزقة من البلاد التي أنهكتها الحرب منذ سنوات، تستمر أنقرة بمد حكومة السراج بالمقاتلين.