بالأرقام.. المحافظات العشر الأوائل في عدد السكان والعاصمة تتصدر

أعلنت الساعة السكانية الإلكترونية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد سكان مصر في صباح اليوم الاثنين ،17 أغسطس، إلى 100 مليون و774 ألفا و172 نسمة، بزيادة بلغت 774 ألفا و172 نسمة خلال ستة أشهر منذ إعلان الجهاز، وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون في 11 فبراير الماضي.

"الوطن" ترصد أعداد سكان المحافظات حاليا، وأكبر المحافظات من حيث عدد السكان التي جاءت كالتالي:

1- محافظة القاهرة 9 ملايين و941 ألفا و814 نسمة.

2- محافظة الجيزة 9 ملايين و98 ألفا و2014 نسمة.

3- الشرقية 7 ملايين و555 ألفا و767 نسمة.

4- الدقهلية 6 ملايين و797 ألفا و120 نسمة.

5-البحيرة 6 ملايين و549 ألفا و874 نسمة.

6 - المنيا 5 ملايين و909 آلاف و879 نسمة.

7- القليوبية 5 ملايين و893 و749 نسمة.

8- سوهاج 5 ملايين و423 ألفا و601 نسمة.

9- الإسكندرية 5 ملايين و379 ألفا و488 نسمة.

10- الغربية 5 ملايين و237 ألفا و753 نسمة.

جدير بالذكر، أن الجهاز صنف التركيبة السكانية، بواقع أن عدد الشباب في الفئة العمرية من "18ـ 29 سنة" يمثلون نحو 20.2 مليـون نسمة، بنسبة 21% من إجمالي السكان، "50.6% ذكور، 49.4% إناث".

في الوقت الذي سيطرت فيه محافظة القاهرة، على أعلى نسبــة للشباب مستخدمي وسائل تكنولوجيا المعلومات، 13.5% "13% ذكور، 14.1% إناث"، وبلغت نسبة مساهمة الشباب "18- 29 سنة" نحو %46.1 في قوة العمل، طبقاً لبيانات مسح القوى العاملة عام 2017، "63.4% ذكور، 27.5% إناث"، 9.1% منهم أميين و43.8% من حاصلين على مؤهل متوسط، 24.2% حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى.

بينما وصل معدل الكثافة السكانية للمساحة المأهولة لكل كيلو متر مربع، 1422 نسمة فى مصر، بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد 71.2 سنة للذكور، 73.9 سنة للإناث، بلغت نسبة سكان الحضر 42.6% من إجمالى السكان، بلغت نسبة السكان فى الفئة العمرية "أقل من 15 سنة"، 34.2% من إجمالى السكان.

وبلغت نسبة السكان فى الفئة العمرية "65 سنة فأكثر"، 3.9% من إجمالى السكان، وبلغ معدل المواليد 26.8 مولود حى لكل 1000 من السكان، بلغ معدل الوفيات 5.7 حالة وفاة لكل 1000 نسمة، بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع، 15.1 حالة لكل 1000 مولود حى، يمثل عدد سكان مصر 1.3% من إجمالي سكان العالم، و7.6% من إجمالي سكان قارة أفريقيا.