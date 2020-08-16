الدولة تحد من زحام العاصمة.. وخبير مروري: الطرق تشهد سيولة غير مسبوقة

تسعى الدولة المصرية جاهدة لفك الزحام المروري في محافظة القاهرة، من خلال عدة خطوات جاءت آخرها اليوم، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "هارون – عدلي منصور"، ووضع حجر الأساس لمشروع أول قطار كهربائي في مصر وهو القطار الكهربائي "السلام – العاشر – العاصمة الإدارية"، والمحطة التبادلية المركزية "عدلي منصور" والتي تعتبر نموذجاً للنقل متعدد الوسائط.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل خلال الافتتاح، إنَّه جار إنشاء محطة بشتيل للسكة الحديد، والتي ستعمل على تخفيف الضغط على محطة رمسيس حيث سينتهى عندها قطارات الصعيد لتكون نهاية خطوط سكك حديد الصعيد، وذلك بناء على التوجيهات بتخفيف الزحام في محطة رمسيس مشيرًا إلى أنَّ قطارات الصعيد لن تذهب لرمسيس مرة أخرى.

خبير مرور: المترو هو أضخم وسيلة لتقليل الزحام في الشوارع

اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري، علق على هذا الشأن، قائلًا إن الدولة تقوم بعدة مشروعات لمواجهة الزحام المرور، وجرى وضع استراتيجية عامة لبناء كباري وطرق وإعادة تطوير ورفع كفاءة المحاور الموجودة.

وأضاف "الشاهد" في تصريح لـ"الوطن"، أن هناك طرق جرى بناءها للربط بين القاهرة ومختلف محافظات بحري وقبلي بمحاور عرضية وطولية، فضلًا عن تطوير المركبات من أجل تطوير المنظومة المرورية الكاملة مثل الملصق الإلكتروني المروري الذي جرى وضعه على المركبات والذي يعتبر وسيلة ربط بين سائق المركبة والدولة.

وأشار الخبير المرور، إلى أن المنظومة المرورية كانت إحدى ركائز الدولة، حيث قامت بدور هائل لربط المدن الجديدة بوسط العاصمة، من خلال كباري مدينة نصر ومصر الجديدة، ما تسبب في سيولة غير عادية في عهد السيسي.

وأوضح أن الدولة من حين لآخر تحاول جاهدة للنهوض بالناحية المرورية والقضاء على الازدحام، من خلال إعادة تخطيط بعض الميادين، بالإضافة إلى الفحص الآلي، وبناء نماذج مرورية بشكل رائع، وانتقال بعضها لأماكن أكثر اتساعا.

وتابع أن افتتاح المرحلة الرابعة من مترو الأنفاق أمر هام للغاية، فالمترو هو أضخم وسيلة لتقليل الزحام في الشوارع، حيث ينقل ما لا يقل عن 3 ملايين راكب، وحال وقوفه يحدث شلل مروري، فهو وسيلة نقل سريعة آمنة بعيدة عن تقطعات المسطح الأرضي والإشارات والمفارق وفي متناول اليد.