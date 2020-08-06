المنطقة الاقتصادية بقناة السويس: مرور سفن وحاويات في 2020 أكثر من 2019

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه وخلال الـ6 أشهر الماضية لم تقل عدد السفن المارة عما تم مروره خلال العام الماضي: "كان أفضل من السنة السابقة في 2019".

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة له عبر "زووم" ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المنطقة الاقتصادية وقناة السويس قد حظيت بمرور عدد كبير من السفن إلى أوروبا هناك نتائج اقتصادية ملموسة متمثلة في وجود نصيب أكبر في عبور السفن إلى أوروبا ودول أخرى مختلفة.

وأوضح أنه وخلال فترة تفشي فيروس كورونا قامت بعض الدول بمنع عبور عدد من السفن على أراضيها، غير أنه وبسبب اتخاذ العاملين بقناة السويس الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا أدى ذلك إلى زيادة عدد الحاويات المارة وتفضيل عدد كبير من تلك السفن المرور بتلك القناة دون غيرها.