وزير النقل: قطارات الصعيد ستتوقف في محطة بشتيل ولن تصل لرمسيس مرة أخرى

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بعض المشروعات القومية في مجال السكة الحديد مشيرًا إلى أنَّه تمّ تجديد محطة مصر برمسيس ومحطة مصر بالإسكندرية ومحطة بورسعيد بطرازها الأثري التاريخي.

وقال "الوزير"، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لبعض مشروعات النقل، إنَّه جار إنشاء محطة بشتيل للسكة الحديد والتي ستعمل على تخفيف الضغط على محطة رمسيس حيث سينتهى عندها قطارات الصعيد لتكون نهاية خطوط سكك حديد الصعيد، وذلك بناء على التوجيهات بتخفيف الزحام في محطة رمسيس مشيرًا إلى أنَّ قطارات الصعيد لن تذهب لرمسيس مرة أخرى.

وأكّد وزير النقل، أنَّه يتمّ إنشاء مجمع متكامل بجوار المحطة وذلك لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المحطة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية، أبرزها المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما يضع حجر أساس محطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتضم محطة عدلي منصور التبادلية مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع "BRT" والأتوبيس الترددي.