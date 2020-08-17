إجراءات وتسهيلات قطاع البترول لتحويل سيارتك للعمل بالغاز

نجحت التجربة الأولية، لتحويل سيارة النقل الثقيل للعمل بالغاز، التي نفذتها شركة غازتك العاملة في مجال تحويل السيارات.

وتستعرض "الوطن"، المعلومات المتعلقة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى:

- مدة التحويل الزمنية تتراوح بين ساعتين إلى 4 ساعات حسب نوع السيارة.

- أنظمة التحويل للغاز الجديدة تدعم المحركات وترفع كفاءتها العملية للوصول لأداء مثالى .

- تحويل سيارات بسعة لترية صغيرة مثل السيارة سوزوكى ماروتى ذات السعة اللترية 0.8 وتعمل بنجاح.

- هناك شركات سيارات عالمية تقوم بإنتاج طرازات ذات محرك صغير 3 أسطوانات فقط وبسعة لترية تقل عن 1 لتر وتقوم بتحويلها على خط الإنتاج للعمل بنظام الوقود المزدوج.

- يتم حاليا من خلال شركات قطاع البترول تحويل السيارات للعمل بدورة الوقود المزدوج بنزين وغاز طبيعى على خطوط الإنتاج.

- مراحل تحويل السيارة للعمل بالغاز، تبدأ بالفحص الفني عبر فنيين متخصصين للتأكد من صلاحية المحرك بنسبة لاتقل عن 70% وتحديد طقم التحويل المناسب وتركيبه وتثبيت الأسطوانة مع الالتزام بالمواصفات القياسية.

- إجراء اختبار للسيارة مع منح العميل جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ وكتيب الصيانة.

- تتوافر أسطوانات الغاز بأحجام وسعات تخزينية كبيرة بأوزان قليلة مصنعة جزئياً أو كلياً من الألياف الكربونية.

- من المتاح عمليات التحويل للسيارات ذات السعة اللترية الكبيرة التي تتجاوز 2500 cc وكذلك السيارات المزودة بشاحن تربو بسهولة ودون أدنى مشكلة في ظل الخبرات المكتسبة فى مجال تحويل هذا النوع من السيارات على مدار 10 سنوات.

- منظومة تشغيل الغاز الطبيعى بالسيارة آمنة جداً من خلال الغلق الأوتوماتيكى لأسطوانة الغاز لمنع أي تسرب للغاز.

- أسطوانة مصنعة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالى للغاز حيث يتم تصنيعها وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية ISO Standard 11349 .

- تخضع الأسطوانة للعديد من الاختبارات خلال مراحل الإنتاج.

- تخضع الأسطوانة للفحص الدورى، للتأكد من الصلاحية من خلال مراكز اختبار معتمدة لدى شركات التحويل وتعريضها لضغط مرتفع يعادل مرة ونصف ضغط التشغيل.

- الوفر المتحقق للمواطن نتيجة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود يصل إلى حوالى 50%.

- يتوافر تسهيلات مقدمة للعملاء فى سداد قيمة التحويل من خلال عدد من أنظمة التقسيط الميسرة بدون مقدم وبدون فوائد وبإجراءات تعاقد مبسطة يقدم فيها العميل صورتين للبطاقة الشخصية ورخصة السيارة، وإيصال مرافق حديث "كهرباء - غاز- مياه" باسم مالك السيارة.

- تتزايد محطات تموين ومراكز تحويل السيارات العاملة بالغاز الطبيعى عاماً بعد الآخر من خلال شركات قطاع البترول وشركات القطاع الخاص العاملة فى هذا المجال.