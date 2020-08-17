بين أم كلثوم وجنات "أنا في انتظارك" أغنية تثير الجدل

أطلقت النجمة المغربية جنات، منذ ساعات، أغنيات ألبومها الجديد "أنا في انتظارك"، الذي يحمل رقم 5 فى مسيرتها الفنية، والذى طرحته شركة روتانا للصوتيات عبر يوتيوب وتطبيق ديزر.

حمل الألبوم اسم أغنية "أنا في انتظارك"، وهي نفس اسم الأغنية التى قدمتها منذ عشرات السنوات الفنانة الراحلة أم كلثوم، التشابه فى الاسم فقط، وليس فى الكلمات أو الألحان.

أغنية جنات، من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، أما اغنية أم كلثوم، من كلمات بيرم التونسي، وألحان زكريا أحمد.

قالت جنات لـ"الوطن"، إنها فى البداية وجدت أسئلة مختلفة من جمهورها عن الأغنية، وأن البعض اعتقد أنها قامت بإعادة غناء الأغنية بصوتها.

وأكدت جنات، على أنها حاولت فى بداية الأمر تغيير اسم الأغنية، لكن الأغنية وأسلوبها، فرض نفسه عليها، ولذلك لم تجد أفضل من "أنا فى انتظارك:.

يتضمن الألبوم 11 أغنية باللهجة المصرية، وتتعاون النجمة المغربية فيع مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار إلى جانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبدالحميد الحباك، وجمال الخولي، وشادي نور، وكريم حكيم، وسلامة علي، علي فتحي، وأحمد الحبشي، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.

أما الموزعون، فتتعاون جنات مع كل من: أسامة سامي، وهاني يعقوب، وأكرم عادل، وسام عبدالمنعم، وإلهامي دهيمة، وهاني ربيع، وجيزو، وأدهم دهيمة، ويتولى هندسة صوت وماستر ومكساج هيثم راضي.

أغنية "أنا في انتظارك"، من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع.

أما أغنية "دموع وبكيت" من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع وسام عبدالمنعم.

فيما تأتي أغنية "اوعى" بكلمات وألحان عزيز الشافعي.

وجاءت أغنية "ثباتي الانفعالي" من كلمات أحمد الحبيشي، ألحان مدين، توزيع أكرم عادل.

وأغنية "أحلى من الأحلام" من كلمات عبدالحميد الحباك، ألحان أسامة سامي، توزيع أسامة سامي.

أما كلمات أغنية "برد الوحدة" لـ كريم حكيم، ألحان خالد فتوح، توزيع إلهامي دهيمة وأدهم دهيمة.

وأغنية "الظالم" من كلمات سلامة علي، ألحان وليد سعد، توزيع ومكس ولحن الصولو والفواصل الموسيقية هاني يعقوب.

فيما جاءت أغنية "اللي تشوفه" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رفاعي، توزيع توما.

وجاءت أغنية "فهمت قصدك" من كلمات تامر حسين، ألحان أحمد حسين، توزيع هاني يعقوب.

أما أغنية "رايقة" فهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

وأخيرًا، أغنية "أنا استعجلت" من كلمات علي فتحي، وألحان عماد تاج، وتوزيع جيزو.