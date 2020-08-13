تفاصيل ألبوم جنات الجديد "أنا في انتظارك" قبل ساعات من طرحه

بعد ساعات تطلق الفنانة المغربية جنات ألبومها الخامس فى مسيرتها الغنائية والذى سيحمل اسم "أنا في انتظارك" والذي سيكون من إنتاج شركة روتانا للصوتيات.

ألبوم جنات الجديد سيتضمن 10 أغنيات تغلب عليه الأغنيات الدرامية والرومانسية، وستكون أغنية هيد الألبوم هي "أنا في انتظارك".

ويقول مطلعها:

أنا فى انتظارك

أكيد موجود

ياللي بيك موعود

بحلف وحياة ربنا المعبود

أنا بموت

والأيام عمالة تفوت

تتعاون مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.

أما الموزعون، فتتعاون جنات مع كل من أسامة سامي، وهاني يعقوب، وأكرم عادل، وسام عبد المنعم، وإلهامي دهيمة، وهاني ربيع، وجيزو، وأدهم دهيمة، ويتولى هندسة صوت وماستر ومكساج هيثم راضى.

يذكر أن آخر عمل فني لجنات كان تتر مسلسل "بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وآخرين، والذى كان يعرض على "سى بي سى" فى الفترة الماضية، وإخراج شيرين عادل، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ومن ألحان وليد سعد، حيث قدمتها كديو مع ملحن الأغنية وليد سعد.