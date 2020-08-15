"روتانا" تطلق أغنية جنات الجديدة "أنا في انتظارك"

طرحت الفنانة جنات، أغنيتها الجديدة "أنا في انتظارك" إحدى أغنيات ألبومها الجديد الذي يحمل الاسم نفسه عبر تطبيق "ديزر" وقناة الشركة بموقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

ألبوم جنات الجديد سيتضمن 10 أغنيات تغلب عليه الدراما والرومانسية، وستكون أغنية هيد الألبوم هي "أنا في انتظارك".

ويقول مطلع الأغنية:

أنا في انتظارك

أكيد موجود

ياللي بيك موعود

بحلف وحياة ربنا المعبود

أنا بموت

والأيام عمالة تفوت

وتتعاون جنات في الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبدالحميد الحباك، وجمال الخولي، وشادي نور، وكريم حكيم، وسلامة علي، وعلي فتحي، وأحمد الحبشي، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.

أما الموزعون، فتتعاون "جنات" مع كل من أسامة سامي، وهاني يعقوب، وأكرم عادل، ووسام عبدالمنعم، وإلهامي دهيمة، وهاني ربيع، وجيزو، وأدهم دهيمة، ويتولى هندسة صوت وماستر ومكساج هيثم راضي.

يذكر أن آخر عمل فني لجنات كان تتر مسلسل "بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزي وآخرين، والذي كان يعرض على "سي بي سي" في الفترة الماضية، وهو من إخراج شيرين عادل، وكلمات الشاعر تامر حسين، ومن ألحان وليد سعد، حيث قدمتها كديو مع ملحن الأغنية وليد سعد.