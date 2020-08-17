حظك اليوم الاثنين 17-8-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يتميز بغيرته الشديدة على الأشخاص المقربين منه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس فلا تتعجل الأمور وحافظ اليوم على الحذر والعدل في تعاملاتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تمدك الأفلاك برغبة في المغامرة، لكن الوضع الفلكي دقيق فلا تدع مشاعرك تتحكم في تصرفاتك وتعقل خاصة اليوم.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجمة العالمية كاتي بيري، ويوافق تاريخ ميلادها 25 أكتوبر.