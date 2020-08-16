حظك اليوم الأحد 16-8-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتعامل مولود برج العقرب، بحذر شديد مع الآخرين، وعدم ثقته في من حوله بسهولة، فهو شخص لا يظهر مشاعره بسهولة، لكنه يحب بكل قوة، ويهتم بمشاعر الآخرين بشكل كبير، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر في منزل الحظ يمدك باليقظة وبالرغبة في المعرفة ويساعدك ذلك على التطور.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس تمدك بالهدوء وبالصفاء الذهني والوقت مناسب لتخطط لسفر أو رحلة بالأحباب أو الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.