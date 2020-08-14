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حظك اليوم الجمعة 14-8-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

عليك ألا تستسلم للتوتر في علاقتك بالأصدقاء

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الوطن
12:03 ص | الجمعة 14 أغسطس 2020
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

مولود برج العقرب، يتميز بحبه للسيطرة على الآخرين، كما أنه يتميز بشخصية عامة، ولا يكشف عن نفسه بسهولة.

وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك يوما مناسبا للبيع والشراء وللتخطيط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس تمنحك طاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب ممن تحب، فقط عليك ألا تستسلم للتوتر في علاقتك بالأصدقاء.

 

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

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