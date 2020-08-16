تحريات حريق محل صرافة بالمهندسين: "عقب سيجارة" وراء الحادث
كتب:
جيهان عبد العزيز
11:00 م | الأحد 16 أغسطس 2020
حريق ارشيفية
ذكرت التحريات الأولية في حريق محل بجامعة الدول العربية، أن الحريق نشب في سطح محل صرافة، وأن النيران اشتعلت في أوراق شجر أعلى سطح المحل.
ورجحت التحريات، أن مجهولًا ألقى "عقب سيجارة"، وتسبب في الحريق، الذي تمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه، بمعاونة الأهالي.
وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وأمرت بندب المعمل الجنائي، للمعاينة والوقوف على أسباب الحريق.