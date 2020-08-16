السيطرة على حريق شقة سكنية إثر ماس كهربائي بالمحلة الكبرى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم، من السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية إثر حدوث ماس كهربائي بشارع سعد محمد سعد بمدينة المحلة الكبرى، مما تسبب في احتراق محتويات الشقة السكنية قبل امتدادها للمنازل المجاورة دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية بالطابق السابع بشارع سعد محمد سعد، انتقلت سيارتي مطافئ لمكان البلاغ، وجرى إخماد النيران.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة الرائد معاذ الحسيني رئيس مباحث قسم أول المحلة إلى مكان الواقعة والتهمت النيران أجزاء من محتويات الشقة، وأصيبت زوجة صاحب الشقة وطفليها باختناق، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأصدر اللواء طارق راشد رحمي محافظ الغربية، توجيهاته إلى المحاسب ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة بضرورة الانتقال إلى موقع الحادث، وإعداد تقرير بالتلفيات، وإخطار غرفة عمليات المحافظة.

وأعطى محافظ الغربية تعليمات بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية حيال الواقعة وتأمين أرواح المواطنين.