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تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في "ماسبيرو الثانية" لـ17 أغسطس

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هيثم البرعى
01:58 م | الأحد 09 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، اعادة محاكمة 6 متهمين في قضية "أحداث ماسبيرو الثانية"، والتي وقعت في 5 يوليو من عام 2013، لجلسة 17 أغسطس، لاستكمال المرافعات.

وتُعقد الجلسة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة.وكانت محكمة الجنايات، عاقبت المتهمين، غيابيا، بالسجن مددًا متفاوتة، قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليهم، وتقديمهم للمحاكمة، حيث أعيدت إجراءات المحاكمة، على مدار عدة جلسات، فيما حددت المحكمة جلسة اليوم، لسماع مرافعات الدفاع.

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