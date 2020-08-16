فنان شاب بعد تعرضه للتنمر: ملايين الدنيا مش هتخليني أغير شكلي  

روى حمادة صميدة، فنان شاب، تفاصيل تعرضه للتنمر، قائلا "أنا مش زعلان، وعمري ما هعترض على شكلي لأن ربنا مديهولي وده رزق، مشوار طويل في الفن ييجي 10 سنين من العمل والاجتهاد، والناس بتفتكرني من الحتة دي".

وأضاف "صميدة" خلال برنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، "أنا في الأول كنت باخد الموضوع بضحك وهزار بس كل شخص له طاقة، جالي اكتئاب من البوستات ليه واحد يكتبلي كومنت يحبطني وأنا بشقى، فيه ناس كتبت إيه الشكل المقرف دة.. دة شكل ترضى تقابل بيه ربنا ؟؟".

وتابع: "دكاترة كتير كلمتني من دبي وكل حتة عشان أعمل عمليات تجميل، ولا ملايين الدنيا هتخليني أغير في خلقة ربنا، دة رزق كبير ليا ولأهلي وبيتي ومراتي، وبالنسبة لأسناني بغسلها كل يوم قبل ما أنام وأول ما بقوم، مفيش مشكلة أنا راضي بشكلي".