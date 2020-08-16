القصبي: نظام القوائم الانتخابية يضمن تمثيل المرأة والشباب في "النواب"

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، إن قانون الدوائر الانتخابية احتاج إلى جهد كبير لمراعاة الضوابط الدستورية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وأضاف "القصبي"، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج كل يوم المذاع على شاشة "ON": "أي خطأ في هذا القانون قد يسبب مشكلة، ووضعنا أسسًا نعمل عليها، ومشروع القانون استغرق وقتًا طويلًا، واشترك فيه عدد كبير من القامات الدستورية والنواب ورؤساء الأحزاب".

وشدد، على أنه لم يجرَ التعامل مع هذا القانون من منطلق المصالح الشخصية، حيث جرى وضع قواعد عامة منضبطة لكي تكون بعيدة عن "الشخصنة"، مشددًا على أن وجود نظام القوائم يضمن تمثيل الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة.