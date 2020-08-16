عبدالهادي القصبي: ائتلاف دعم مصر سينتهي في يناير المقبل

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن هناك أجندة تشريعية مدروسة، مضيفا: "ومفيش قانون بيطلع على الهواء".

وأضاف القصبي، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج كل يوم المذاع على شاشة "ON": "استعنا بخبراء تشريع في إعداد مشروع قانون الدوائر الانتخابية".

وفي رده على سؤال خالد أبو بكر، "هل سينتهي ائتلاف دعم مصر؟"، قال :"نعم سينتهى الائتلاف بنهاية المجلس الحالي، لأنه موجود بتشكيله لعدد من الأعضاء الذين تم انتخاباهم، وبالتالي سينتهي في 9 يناير 2021".

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا.

يأتى ذلك في الوقت الذي شهدت فيه اللجنة مناقشات مطولة حول عدد المقاعد الواردة بالدوائر الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية.

وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.