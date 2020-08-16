الطماوي: المعارضة شاركت في مناقشات مشروع قانون الدوائر الانتخابية

قال إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن كل النواب مهتمون بمشروع قانون الدوائر الانتخابية، لافتًا إلى حضور قيادة ائتلاف دعم مصر والمعارضة اجتماع اللجنة اليوم، بعدما أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس اللجنة المشروع إليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج كل يوم المذاع على شاشة "ON": "أخطرت أعضاء اللجنة الأصليين بطبيعة الأمر، والمعارضة كان لها ملاحظات بخصوص دمج بعض الدوائر بسبب عدم وجود أي فواصل تمنع هذا الدمج".

وتابع: "جرى إثبات كافة الملاحظات بمحضر اجتماع اللجنة والتصويت بعد الاستماع إلى الملاحظات والردود كافة، وتم التصويت على كل مواد القانون، وجاري إعداد تقرير اللجنة، لإدراجه على جدول الجلسة العامة ويجب أخذ رأي الهيئة الوطنية للانتخابات".