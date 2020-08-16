"أطباء الدقهلية" تنعي الدكتور خيري مسعد لوفاته بكورونا

نعت نقابه أطباء الدقهلية، اليوم، الدكتور خيرى مسعد، استشاري ورئيس قسم الباطنة بمستشفى نبروه سابقًا، والذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن الدكتور خيري مسعد، هو الشهيد رقم 20 بين أطباء الدقهلية.

وأضاف الشحات لـ"الوطن"، أن اسم "مسعد" ضُم إلى قائمة الشرف لأطباء الواجب، والتي تضم 19 طبيبًا آخرين هم الدكتور عبداللطيف دبور، أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور عبدالرحيم إبراهيم شرف الدين، استشاري النسا والولادة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور يوسف صبري المزين، أخصائي الجراحة بمستشفى دميره المركزي، والدكتور طارق حسين مخيمر، أخصائي الأنف والأذن بمستشفى زين بالكويت، والدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف.

كما تضم الدكتور سامي مخلص، مدير صحة المنزلة السابق، والدكتور علي هويدي، مدير حميات شربين سابقا، والدكتور أحمد الزفتاوي، استشاري أمراض الصدر بمستشفى صدر المنصورة سابقا، والدكتور أحمد يحيى، استشاري العظام بمجمع الملك فيصل بالطائف بالسعودية، والدكتور زكريا المتولي نعيم، استشاري الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي سابقا، والدكتور أيمن عبدالغفار الدسوقي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتورة سلوى فرحات مدير عزل مستشفى المطرية المركزي، والدكتور رزق أحمد عبدالله، أخصائي النساء والولادة، ومدير مستشفى بطره والدكتور محمد عيد، استشاري الجراحة في مستشفى المنصورة العام القديم سابقا، والدكتور علي المرسى استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى دكرنس العام، والدكتور عبد الوهاب السعدني استشاري الأطفال ورئيس قسم الأطفال بمستشفى المنصوره الدولي، والدكتور جميل عطاالله يوسف، استشاري الأطفال بميت غمر.