"أطباء الدقهلية" تضع قائمة شرف لشهدائها "في أعلى مكان"

وضعت نقابة الأطباء بمحافظة الدقهلية، قائمة شرف تضم أسماء وصور 16 طبيبا من شهداء الجيش الأبيض في أعلى مدخل النقابة، تكريما لهم.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن عددا كبيرا من الإصابات بفيروس كورونا وقعت في صفوف الأطباء، لافتا إلى وفاة 16 طبيبا في الدقهلية منهم 13 من نقابة الدقهلية و3 آخرين في الكويت والسعودية.

وأضاف الشحات لـ"الوطن"، أن "أقل ما يمكن فعله لهم هو أن نخلدهم بلوحة شرف تذكارية في أعلى مدخل النقابة، ليكونوا دائما نماذج مشرفة للأطباء، وكل واحد منهم معروف تضحياته من أجل خدمة المرضى".

ودعا الشحات إلى إطلاق أسماء الأطباء شهداء الواجب على شوارع الدقهلية، وعلى المدارس في قراهم، والمحافظة على حقوقهم.

واستكمل: "ندعو مجلس النواب لمعاملة الأطباء الذين توفوا بسبب كورونا، كالشهداء في معاشهم وذلك من أجل أبنائهم، وتقديرا للتضحيات التي بذلوها، والتي تضيء النور لكل الأجيال القادمة وتدعوهم إلى أن يضحوا ويعملوا من أجل مصر".

وأثنى نقيب أطباء الدقهلية، على قرار جامعة المنصورة بإقامة نصب تذكاري لشهداء الجيش الأبيض، قائلا: "إنه قرار يضرب به المثل وهي من أميز الجامعات على مستوى الوطن العربي".

وضمت قائمة الشرف لأطباء الواجب، كل من: الدكتور عبد اللطيف دبو، أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور عبد الرحيم إبراهيم شرف الدين، استشاري النسا والولادة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور يوسف صبري المزين، أخصائي الجراحة بمستشفى دميره المركزي، والدكتور طارق حسين مخيمر، أخصائي الأنف والأذن بمستشفى زين بالكويت، والدكتورة سونيا عبد العظيم عارف.

والدكتور سامي مخلص، مدير صحة المنزلة السابق، والدكتور علي هويدي، مدير حميات شربين سابقا، والدكتور أحمد الزفتاوي، استشاري أمراض الصدر بمستشفى صدر المنصورة سابقا، والدكتور أحمد يحيى، استشاري العظام بمجمع الملك فيصل بالطائف بالسعودية، والدكتور زكريا المتولي نعيم، استشاري الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي سابقا، والدكتور أيمن عبد الغفار الدسوقي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتورة سلوى فرحات مدير عزل مستشفى المطرية المركزي، والدكتور رزق أحمد عبد الله، أخصائي النساء والولادة، ومدير مستشفى بطرة والدكتور محمد عيد، استشاري الجراحة في مستشفى المنصورة العام القديم سابقا.