فيديو.. "يا بلدنا يا حلوة" يحقق 30 مليون مشاهدة

حققت أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للمطرب عمرو دياب، 30 مليون مُشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعد أسبوعين من طرحها، إذ لازالت تتصدر قائمة الفيديوهات الأكثر مُشاهدة، على الموقع حتى الآن.

واحتفل تامر حسين شاعر الأغنية عبر حسابه بالفيسبوك بوصول الكليب لـ 30 مليون مشاهدة، قائلا "خُدلك هنا أحلى صورة منصورة بأهلها.. دي محله جمالها حلى الدنيا كُلها" يابلدنا ياحلوة "تامر حسين، عزيز الشافعي، طارق مدكور 30 مليون مشاهدة".

أغنية "يا بلدنا يا حلوة" أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

وانتهى عمرو دياب من تصوير الأغنية مع المخرج طارق العريان، وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة.

وحرص دياب والعريان على تقديم رسالة حب إلى مصر، عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشوارعها العتيقة ومبانيها التاريخية.