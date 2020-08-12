دينا الشربيني تشارك في تصوير كليب عمرو دياب الجديد

علمت "الوطن" أن الفنانة دينا الشربيني شاركت في عدد من المشاهد في أغنية عمرو دياب الجديدة "في أماكن السهر" التي قام بتصويرها خلال الساعات الماضية، ومن المقرر طرحها خلال أيام قليلة.

وأشارت المصادر للوطن، أن مشاهد دينا لم تتحدد رسميا بعد بطرحها في الكليب من عدمه، حيث من المقرر أن يعقد دياب اجتماعا مع فريق الأغنية خلال الساعات المقبلة على إثره سيتحدد مشاركتها.

وطرح عمرو دياب منذ أيام أغنية "مالك غيران" من كلمات تركي آل الشيخ وألحان من الفلولكلور.

وطرح عمرو دياب منذ فترة أغنية "يا بلدنا يا حلوة" والتي تعد رسالة في حب مصر وإبراز جمال محافظاتها المختلفة، وحققت الأغنية نجاحا كبيرًا ومشاهدات ضخمة عبر تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الأغنية من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان.