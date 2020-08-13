تامر حسين يكشف كواليس أغنية عمرو دياب الجديدة "في أماكن السهر"

كشف الشاعر الغنائي تامر حسين عن كواليس الأغنية الجديدة للفنان عمرو دياب "في أماكن السهر"، والتي يجري العمل عليها في الوقت الحالي.

ومن خلال منشور عبر صفحته الرسمية، قال الشاعر الغنائي تامر حسين: "لسه التسويق لأهم الأماكن الجميلة فى مصر مخلصش بعد أغنية يابلدنا ياحلوة، وحرص الفنان عمرو دياب على تقديم أجمل الأماكن اللى فى مصر قدر المُستطاع".

وأضاف: "فى أماكِن السهر الكليب كمان مبين أماكِن حلوة فى التصوير رغم إنها مش أغنية لمصر أغنية عاطفية، بس شابو عمرو دياب وحرصه على إظهار الأماكنِ الحلوة فى بلدنا فى التوقيت ده تحديداً".

وتعاون الشاعر الغنائي تامر حسين مع الفنان عمرو دياب في أغنيه الأخيرة "يا بلدنا يا حلوة" من ألحان عزيز الشافعي، والتي حققت نجاحا كبيرا.

وانتهى النجم عمرو دياب من تصوير ومونتاج كليب أغنيته الجديدة “أماكن السهر” والتي من المقرر أن تطرح بعد أيام قليلة، لتكون ثالث أغنياته خلال شهر أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يظهر عمرو دياب في الكليب بإطلالة صيفية، حيث يرتدي تيشيرت أبيض وشورت قصير، كما يظهر في الكليب بالبيانو وسيعزف على الشاطئ، ومن المنتظر أن تكون دينا الشربيني هي بطلة الكليب لأول مرة منذ أن ارتبطا سويا ببعضهم البعض.