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فيديو.. كاظم الساهر يتضامن مع الشعب اللبناني

كتب:

ياسمين محمود
03:33 ص | الإثنين 17 أغسطس 2020
كاظم الساهر

كاظم الساهر

أعلن المطرب كاظم الساهر، تضامنه مع الشعب اللبناني، بعد حادث انفجار مرفأ بيروت، الذي راح ضحيته عشرات اللبنانيين.

ونشر كاظم فيديو عبر حسابه بتويتر، قال فيه: "ما أقوى الشعب العربي أمام المِحن، وتمسكه وتحمله الأزمات المستمرة، وتمسكهم وقوتهم وأصالتهم بوطنهم".

وأضاف كاظم، أحبائي في لبنان كلنا معكم، وشكرًا لكم ولجهودكم، وشكرًا لجهود الصليب الأحمر، يعملوا ليل نهار لمساعدة الناس، أتمنى من الكل أن يساهم.

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على مواد مفرقعة لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

وكلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.

 

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