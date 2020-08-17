فيديو.. كاظم الساهر يتضامن مع الشعب اللبناني
كتب:
ياسمين محمود
03:33 ص | الإثنين 17 أغسطس 2020
كاظم الساهر
أعلن المطرب كاظم الساهر، تضامنه مع الشعب اللبناني، بعد حادث انفجار مرفأ بيروت، الذي راح ضحيته عشرات اللبنانيين.
ونشر كاظم فيديو عبر حسابه بتويتر، قال فيه: "ما أقوى الشعب العربي أمام المِحن، وتمسكه وتحمله الأزمات المستمرة، وتمسكهم وقوتهم وأصالتهم بوطنهم".
وأضاف كاظم، أحبائي في لبنان كلنا معكم، وشكرًا لكم ولجهودكم، وشكرًا لجهود الصليب الأحمر، يعملوا ليل نهار لمساعدة الناس، أتمنى من الكل أن يساهم.
https://t.co/9dQ9bZO5pN#لبنان #كاظم_الساهر #Lebanon pic.twitter.com/yTbKywJXQw— كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) August 15, 2020
كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على مواد مفرقعة لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.
وكلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.