"التعليم العالي": لم نصرح أبدا بتوصلنا لعلاج فيروس كورونا

علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، على تصريحات النائب محمد الكوراني، بشأن استدعاء وزير التعليم العالي للبرلمان، على خلفية تصريحات التوصل إلى علاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن الوزارة لم تصرح بأن مصر توصلت إلى علاج جديد للفيروس.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن هناك مجموعة من الباحثين في مدينة الأبحاث ببرج العرب، يجرون تجارب على مجموعة من الأدوية المصرح بها لعلاج بعض الأمراض الأخرى، أثبتت فاعلية في كورونا على الحيوانات.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إلى أن ما تم التصريح به، لم ينص على أنهم اكتشفوا دواء جديد، بل أنهم أجروا أبحاث على الحيوانات، وثبت فاعلية هذه التجارب بنسب شفاء عالية على الحيوانات، ولم يتم تجربته على البشر، وما ينجح على الحيوان قد لا ينجح في الإنسان، ولذلك قلنا أننا يجب أن نستكمل التجارب.

وأوضح أن التجارب العلمية لها أسس في النشر، وإجراءات وبرتوكولات وخلافه، متابعًا: "لم ننتهى بعد من الأبحاث، ولم نتوصل إلى دواء جديد، ولم يثبت بتاتا أننا قلنا أننا جربناه على البشر".