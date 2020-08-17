أستاذ تصميم عمراني: عقارات القاهرة الخديوية ثروة قومية تحتاج ترميم

أكدت الدكتورة سهير حواس أستاذ التصميم العمراني بجامعة القاهرة، أن القاهرة الخديوية فيها أكثر من 500 مبنى مسجل كمبنى تراثي.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب" مع برنامج "من مصر" الذي يقدمه عمرو خليل وريهام إبراهيم عبر فضائية "cbc"، أن هذه المباني حية، وبها مرافق مثل الماء والكهرباء، لافتة إلى أن ذلك ما يميزها عن الأثار، مؤكدة أنهم يطلقوا عليها أنها مباني ذات قيمة متميزة، أو مباني تراثية.

وأوضحت حواس، أن هذه العمارات خضع بعضها للترميم، لافتة إلى أن مشكلتها هي مجرد توضيبها من الخارج، والعمل على الواجهات وعدم القيام بالصيانة من الداخل، وترك ذلك للمالك، وشاغلي العقارات، مشيرة إلى أن هذه العمارات تدخل دخل بسيط لمالكي العقارات.

واعتبرت حواس، أن عقارات القاهرة الخديوية ثروة قومية تحتاج عناية وترميم من الداخل والخارج، وبرنامج للصيانة بنفس أهمية الترميم، مشددة على أهمية العناية بالأساسات والتربة، ومعالجة المياة الجوفية التي تسبب مشاكل للأساسات.

وطالبت بإدارة ملف العقارات في القاهرة الخديوية، لافتة إلى أن إجراء أي أعمال بهذه العقارات، يجب أن يتم التصريح به من الحي، ويتم إجراء معاينات من لجان متخصصة في المحافظة.