رنا سماحة تنتهي من تسجيل أغنيتها الجديدة "أوبا"

انتهت الفنانة رنا سماحة، من تسجيل أغنيتها الجديدة "أوبا"، لكي تطرحها خلال الفترة المقبلة.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومن المقرر أن تصور الأغنية على طريقة الفيديو كليب.

رنا سماحة، شاركت مؤخرا فى رمضان الماضى بمسلسل "جمع سالم" مع الفنانة زينة، فى الدراما بعد مسلسل "أزمة نسب" الذى عرض في عام 2016.

كما طرحت "أميرة الحب"، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع صوات أيدوجان، وتولى إخراج الكليب عادل سرحان، وظهر خلال الفيديو كليب لأول مرة الشاب الذى لعب دور حبيب رنا وهو محمد صندقلى، حامل لقب ملك جمال لبنان لعام 2019.