الديهي عن حفاوة الرئيس بالمستشار عدلي منصور: مشهد تاريخي نادر

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أنه لم يرَ حفاوة رئيس بسابقيه، مثلما شاهده في "مشهد نادر غير مسبوق، يسجل في كتب التاريخ"، من تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالرئيس المؤقت السابق عدلي منصور.

وقال "الديهي"، خلال تقديمه حلقة الأحد، من برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفى بـ"منصور"، حيث أطلق اسمه على محطة من المحطات التبادلية الكبيرة في مترو الأنفاق، وذلك نظير تأديته خدمات جليلة للوطن في وقتٍ عصيب.

وأشار إلى أن الرئيس السابق أزاح الستار عن اللوحة التذكارية أثناء افتتاح محطة "عدلي منصور" في الخط الثالث من مترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس للمحطة التبادلية.

ولفت إلى أن السيسي لم يطلق اسمه على أي مشروع ضمن 12 ألف مشروع تم تدشينه خلال الست سنوات الماضية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قدم هدية تذكارية للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، كما افتتح الرئيس المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وقال الديهي، إنه يتحدى أي دولة في العالم، قادرة على إنجاز مشروعات الطرق الضخمة بواقع 7 آلاف كم من الطرق والمحاور والكباري في ست سنوات فقط، بتكلفة 176 مليار جنيه.

وأضاف "الديهي"، أن الدولة المصرية استطاعت أن تنجز مشروعا عملاقًا غير مسبوق، حيث أن الدولة كانت تنشئ كل 5 سنين كوبري على نهر النيل، وهو ما اختلف تمامًا هذه الأيام.

وتابع أن مصر اليوم، تنجز 10 كباري كل خمس سنين، على أنه يجب ألا تزيد المسافة المقطوعة بين كل كوبري والآخر 25 كم، ليصل الإجمالي ما يقارب 59 محور وكوبري على نهر النيل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن المؤشر العالمي لجودة الطرق في عام 2010، كانت مصر في المرتبة 118 على مستوى العالم، فيما نقلت الخطة القومية لتطوير الطرق والمحاور والكباري الدولة إلى المرتبة 28 على مستوى العالم، بفارق 90 مركز في 6 سنوات

ولفت الديهي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينشد المثالية في كل المشروعات القومية التي تترجم بفرص تنموية وعمرانية، ويسعى من أجل ذلك لسرعة إنجاز تلك المشروعات، ما يوفر على الأجيال المقبلة 25 سنة من العمل والتطوير.

وأوضح "الديهي"، أن الخطة التنموية القومية من المفترض أن تنتهي في عام 2052، بغية تحسين حياة المصريين.

ولفت إلى أن الدولة تستهدف إنجاز تلك المشروعات القومية العملاقة في 2027 بدلًا من 2052، أي بفارق ربع قرن عما جرى تخطيطه مسبقًا.