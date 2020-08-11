بعد انطلاق انتخابات "الشيوخ".. الديهي: مصر تفوقت على العالم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة تنطلق باستكمال الغرف التشريعية، وهناك نجاح للدولة المصرية في أولى أيام انتخابات مجلس الشيوخ بالداخل، التي تستمر حتى الغد، موضحًا أنه لأول مرة على مستوى العالم، تقام انتخابات مباشرة على أعقاب جائحة كورونا، وهو أمر يحتاج لمجهود كبير، ويعني أن مصر تفوقت على العالم.

وأضاف "الديهي"، خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ على شاشة "TeN"، أن نجاح الدولة في سير الانتخابات يعكر صفو أعداء الدولة المصرية، الذين لم يتركوا أي فرصة للهجوم على مصر، موضحًا أن انتخاب مجلس شيوخ جديد، يليق باستكمال البنيان السياسي والتشريعي المصري، ويعد ترميمًا للحياة التشريعية.

وأشار الإعلامي، إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ يُعد استكمالًا لعوار نيابي قائم لسنوات، فاليوم شهد انطلاق أولى أيام العملية الانتخابية لتشكيل وانتخاب مجلس شيوخ، ويخطئ من يوقف تاريخ الحياة النيابية المصرية على عام 1829".

وأشار "الديهي" إلى أنه عام 1883 شهد لأول مرة ولادة غرفتين تشريعيتين، "مجلس شورى القوانين" و"الجمعية العمومية للشعب المصري"، وفي عام 1923 انبثق عن "دستور 23" مجلسا "الشيوخ" و"النواب"، وهو ما تكرر بنفس المسميات عام 2020.