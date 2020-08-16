الديهي: فقدنا الكثير من الفنانين في أغسطس

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المخابرات العامة المصرية نعت الفنان سمير الإسكندراني الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 82 عامًا بعد صراع مع المرض، موضحًا أن سبب نعي المخابرات العامة المصرية للفنان "الإسكندراني"، تأتي نظير لجهوده الوطنية، التي تتجاوز مجرد أغانٍ وطنية وحماسية.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الاسكندراني استطاع أن يقدم عملًا يرقى بمكانة الدولة المصرية، حيث إن أغانيه تنم على شخص وطني محبًا لمصر.

جدير بالذكر أن سمير الإسكندراني كان قد تدرب على التجسس عن طريق الاتصال اللاسلكي والحبر السري، ولعب دور جاسوس إسرائيلي، مكنه من كشف عدد من الخطط المخابراتية داخل مصر، بمعرفة جهاز المخابرات، ما جعل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر يطلب مقابلته.

نشأت الديهي ناعيًا شويكار: كانت عنوان المسرح الراقي

ونعى الإعلامي الفنانة القديرة شويكار، التي رحلت بعد صراع من المرض، قائلًا: "رحم لله شويكار عنوان المسرح الراقي"، موضحًا أن شويكار قدمت فنًا راقيًا وجذابًا دون الخروج عن المألوف، واحترمت جمهور لديه مسحة فنية وذوق رائع، كما أن الفنانة الراحلة حققت نجاحًا باهرًا شاركها فيه الفنان الكبير فؤاد المهندس، وكان ذلك "العصر الذهبي" للفنانين.

وقال الإعلامي نشأت الديهي، إننا في شهر أغسطس نودع أسماء كبيرة من الفن المصري رحلت عن عالمنا، أمثال شويكار، وسمير الإسكندراني، وسناء شافع، والمذيع كارم محمود، موضحًا أن الفنان الراحل سناء شافع، صاحب أعمال فنية وصوت مميز خاصةً في الأعمال الوثائقية.

وأشار الإعلامي، إلى أن الراحل كارم محمود، مذيع مشار إليه بالبنان، لديه صوت مميز أثناء عمله بإذاعة "بي بي سي"، واستقال من قناة "الجزيرة" عنما علم حقيقة نواياها تجاه مصر، موضحًا أن القوى الناعمة المصرية بكل أطيافها تفقد هؤلاء الرموز، والشعب المصري ينعاهم، مشددًا على أن مصر لن تنضب ولن تتحول مصر لدولة عاقر، بل هناك الكثير من أبناء الأمة يعوض ما فات.