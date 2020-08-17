الأوقاف: عودة الجمعة مدرج في جدول أعمال اجتماع "لجنة كورونا" المقبل

أكّد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنَّ الوزارة رفعت خطتها لعودة صلاة الجمعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرض هذه الخطة في الاجتماع المقبل للجنة إدارة أزمة كورونا، لمناقشتها واتخاذ القرار اللازم في إطار خطة اللجنة للفتح التدريجي العام، وفق الرؤية العلمية والطبية وتطور الأمور للأفضل.

وأوضح وزير الأوقاف، في تصريح له، أنَّ الموضوع تمّ إدراجه في جدول أعمال اللجنة في اجتماعها المقبل.

وكانت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد قد تقدمت اللجنة بمذكرة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيه الدعوة لوزراء الأوقاف والصحة والتنمية المحلية، للحضور لمناقشة تلبية رغبة المواطنين لإقامة صلاة الجمعة.

وقالت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، في طلبها المقدم لرئيس المجلس: "نظرًا لتزايد مطالب المواطنين لافتتاح المساجد لصلاة الجمعة، ترجو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف دعوة الوزراء، وزير الأوقاف، وزيرة الصحة، وزير التنمية المحلية، وذلك لمناقشة تلبية رغبة المواطنين على وجه السرعة لإقامة صلاة الجمعة بعد نجاح تجربة صلاة الجماعة بالمساجد، وتحقيق الإجراءات الاحترازية كاملة، ولم ينجم عن ذلك أي سلبيات تذكر، لذا تطالب اللجنة باتخاذ اللازم لتحقيق هذا المطلب مع مراعاة المصلحة العامة".

وأوضح اللواء شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية، أنَّ قرار عودة صلاة الجمعة مع الالتزام بالتباعد والإجراءات الوقائية وارتداء المواطنين الكمامات لن يضر في ظل التزام المواطنين والالتزام بالخطة التى وضعتها وزارة الأوقاف في الصلوات اليومية.