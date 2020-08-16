وزير الأوقاف يفتتح مسجد الحق المبين بمدينة الطور نهاية الشهر الجاري

أجرى الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة أوقاف جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود عيسى، مستشار محافظ جنوب سيناء للمشروعات، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدينة الطور، لمتابعة الأعمال الجارية بمسجد الحق المبين، تمهيدًا لافتتاحه نهاية الشهر الجاري، في احتفالات المحافظة بالعام الهجري الجديد، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وشدد اللواء محمود عيسى، على سرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية قبل يوم الجمعة الموافق 28 من الشهر الجاري، حيث سيجري افتتاح المسجد بحضور وزير الأوقاف.

وأكد مستشار محافظ جنوب سيناء للمشروعات، أن وزير الأوقاف سيلقي خطبة الجمعة من مسجد الحق المبين بمدينة الطور، وسيجرى إذاعتها على الهواء مباشرة من داخل المسجد.

ومن جانبه، قال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى إقامة المسجد على مساحة 5 ألاف متر مكعب، بتكلفة تقديرية 50 مليون جنيه، مساهمة بين إحدى الجمعيات الخيرية، ومحافظة جنوب سيناء، ووزارة الأوقاف.