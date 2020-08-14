وزير الأوقاف: مصر دولة عظيمة وراسخة المؤسسات منذ آلاف السنين

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة اليوم بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، أن مصر دولة عظيمة وراسخة المؤسسات منذ آلاف السنين، وذكر أن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكرهوا أحدا على الدخول في الإسلام، ولَم يتعرضوا لدور عبادة الآخرين بسوء.

ونحن في مصر نحمي دور عبادة الآخرين، كما نحمي دور عبادتنا، والتاريخ والحاضر يشهدان بتعانق المسجد مع الكنيسة والمعبد، وهو ما نجده واقعا حيا ملموسا على أرض الواقع بمصرنا العزيزة وقد تحدث القرآن الكريم عنها بلفظ المدينة خمس مرات.

ووصف القرآن الكريم حاكمها بالملك في خمسة مواضع، ما يعني وجود دولة ومُلْك عظيم، وملك مصر لم يكن ملكا عاديا، بل كان ملكا ظاهرًا، حيث يقول الحق سبحانه على لسان مؤمن آل فرعون: "يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ"، وخزائنها وصفت في عهد سيدنا يوسف بأنها خزائن الأرض.

يقول الحق سبحانه على لسان سيدنا يوسف: "قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ" (يوسف: 55)، لذا فهي دولة راسخة الملك والمؤسسات عبر تاريخ يضرب لأكثر من سبعة آلاف عام في أعماق الزمن.

وأضاف، وإذا كنا على مشارف استقبال عام هجري جديد فإننا نؤكد أن نبينا عندما هاجر إلى المدينة المنورة، ما أن استقر بها حتى عمل على إقامة وتقوية مؤسسات الدولة، فبدأ (صلى الله عله وسلم) بإنشاء المسجد، الذي كان مؤسسة علمية وتربوية ودار عبادة في آن واحد.

وإلى جانب المسجد أقام لهم الرسول (صلى الله عليه وسلم) سوقهم بالمدينة، تأكيدًا على أهمية الاقتصاد بصفة عامة، والتجارة بصفة خاصة، ولا يقف الأمر في عصرنا الحاضر عند مفهوم السوق التقليدي، إنما يتطور بتطور الزمان والمكان إلى إقامة الأسواق الدولية التي تصبح مراكز ارتكاز إقليمي أو دولي، تجارية كانت أم لوجستية.

وتابع، من أهم أعمدة بناء الدولة التي عمل نبينا على إرسائها، ترسيخ أسس التعايش السلمي بين المواطنين، وهو ما ترجم عمليًّا في وثيقة المدينة المنورة، حيث أكد (صلى الله عليه وسلم) في الوثيقة على أن يهود بني عوف، ويهود بني النجار، ويهود بني الحارث، ويهود بني ساعدة، ويهود بني جشم، ويهود بني الأوس، ويهود بني ثعلبة، وغيرهم من يهود المدينة مع المؤمنين أمة واحدة، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، وهم يد على من سواهم، إلا من ظلم أو أثم.

وأكد أننا في مصرنا العزيزة، نطبق هذه الوثيقة تطبيقًا عمليًّا نحفظ لشركاء الوطن دور عبادتهم كما نحفظ دور عبادتنا كما علمنا ديننا الحنيف، وهذا مسجد سيدنا عمرو بن العاص، موضع موقفنا الآن يعانق الكنيسة والمعبد، في تطبيق عملي وفهم دقيق لمفهوم وثيقة المدينة المنورة.

وأكد أن الحفاظ على كيان الدولة والعمل على تقوية مؤسساتها، مطلب وطني ومقصد من أهم مقاصد الشرع الحنيف، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، ولكل وطن مؤسساته التي هي بمثابة الأعمدة الحاملة للبناء، ومن أهم هذه الأعمدة الجيش الوطني الذي يحمي البلاد من المخاطر التي تتهددها، والشرطة الوطنية التي تسهر على أمن المجتمع وسلامه.

والقضاء العادل الذي يعمل على إعطاء كل ذي حق حقه، والإعلام الوطني الذي يبني ولا يهدم، والمؤسسات الدينية والتربوية والثقافية التي تواجه الفكر المتطرف، وترسخ لأسس التعايش السلمي بين أبناء المجتمع، وهكذا سائر مؤسسات الدولة الوطنية من صحة، وتعليم، وتجارة، وزراعة وصناعة، فكلما قويت مؤسسات الدولة عظم شأنها.

لذا فإن جماعات الفتنة والضلال، إنما تعمل دائما على إضعاف كيانات الدولة ومؤسساتها وإقامة كيانات بديلة أو موازية، لأن هذه الجماعات لا تنشأ ولا تقوم إلا على الخراب وأنقاض الدول، فحيث حلت هذه الجماعات حل الخراب والدمار.