ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في فيكتوريا الأسترالية إلى 17046 حالة

أعلنت وزارة الصحة في ولاية "فيكتوريا" الأسترالية تسجيل 282 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن إجمالي حصيلة المصابين في الولاية الأسترالية بلغ 17046 حالة في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 334 حالة وذلك بعد تسجيل 25 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت ولاية "فيكتوريا"، فرضت حظرا للتجول ليلا حيث أنها تعد ثاني أكثر ولاية من حيث عدد السكان في البلاد وتم تسجيل أكبر عدد حالات إصابة بها خلال الأسابيع الماضية.

وكان حاكم الولاية دانييل أندروز، أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري نشر 500 جندي بالجيش في الولاية لدعم تنفيذ أوامر العزل الذاتي على خلفية تفشي كورونا المستجد.

وأوضحت السلطات، أنه سيتم تغريم من ينتهك تلك القرارات مبلغ 5 آلاف دولار أسترالي وسيتم استثناء فقط من يحتاجون للرعاية الطبية العاجلة.