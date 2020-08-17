"الأعلى للمستشفيات الجامعية" يتعاون مع شركة "الطبي" لمكافحة كورونا

أعلنت شركة "الطبي"، أول منصة للاستشارات الصحية الرقمية في الشرق الأوسط، أنَّ الخط الساخن المجاني الذي تمّ إطلاقه في مايو الماضي للتعامل مع كل الاستفسارات عن فيروس كورونا، تلقى ما يصل إلى 20 ألف مكالمة يومياً، وذلك عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص تشمل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة "الطبي" المتخصصة في الاستشارات الطبية الإلكترونية ومركز النيل للاشعة والتحاليل وشركة "بير هيلث".

وأضافت شركة "الطبي"، أنَّ المواطنين تواصلوا مع 1100 طبيب تعاقدت معهم الشركة للرد عبر الرقم المختصر 15311 أو 105 الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك بنسبة نجاح في الرد على الاستفسارات وصلت إلى 99.9٪، بعد أن تمت إضافة خيار ثالث إلى قائمة الاتصال برقم 105 الخاص بوزارة الصحة، وهو اختيار "التحدث مع طبيب" والذي يتيح التواصل مباشرةً بين المريض وأحد من الأطباء المتخصصين للإجابة عن كافة الاستفسارات، ليحصل المريض على استشارة مجانية حول فيروس كورونا.

كما يرشد الأطباء الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا إلى المستشفيات لعمل الفحص المخبري الخاص بالفيروس وتلقي العلاج، أو التحويل إلى طبيب مختص في المراكز المحددة للتعامل مع هذه الحالات في حالة احتياج المتصل للمتابعة.

وأشارت شركة "الطبي"، إلى أن 38٪ من استفسارات الحالات كانت أسئلة عامة عن أعراض المرض وطرق الوقاية، أو أسئلة لوجيستية كالسؤال عن قيود السفر وإجراءاته وإجراءات التشخيص ومراكز وزارة الصحة المتاحة، وأن 21٪ فقط من الاتصالات كانت حالات مشتبه بها "COVID- 19" وتشير أعراض المريض أو التاريخ المرضي إلى احتمال الإصابة بفيروس كورونا، في حين أن 41٪ من المتصلين لم يتمّ تصنيفهم على أنهم "حالة مشتبه بها".

تتمّ هذه المبادرة بالشراكة مع مركز النيل للأشعة وشركة "بير هيلث"، حيث يمولان المشروع مع تقديم خصم بنسبة 60٪ لكل الحالات التي تتواصل مع الأطباء على رقم 105 في حال احتاجت إلى المزيد من الفحوصات بشأن فيروس كورونا.