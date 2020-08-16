القليوبية تُسجل صفر إصابات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

سجلت محافظة القليوبية لليوم الثاني على التوالي، صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى مراكزها ومدنها، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الأحد عند 9185 حالة إصابة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم الأحد على الأرقام الآتية وفقا للبيانات الرسمية، حيث سجل مركز ومدينة الخانكة 723 حالة، والعبور 174، والقناطر الخيرية 624، وبنها 2360، وشرق شبرا الخيمة 1191، وغرب شبرا الخيمة 1182، وشبين القناطر 729، وطوخ 1011، وقليوب 677، ومدينة قها ،46 وكفر شكر 441 إصابة.

وكانت مستشفى القناطر الخيرية قد أعلنت عن خروج آخر مصاب بفيروس كورونا من المستشفى بعد تعافيه من الإصابة، ليكون المستشفى ثالث مستشفيات المحافظة الـ13 التي تم تخصيصها لاستقبال مصابي الفيروس منذ بدء الجائحة لاستقبال المصابين يعلن عن صفر إصابة داخلها، بعد مستشفى بنها التعليمي والخانكة المركزي.