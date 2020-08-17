بها بكتيريا القولون النموذجي.. ضبط 2 طن "مفروم حواوشي" فاسد بسوهاج

تمكنت حملة لإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في سوهاج، والطب الوقائي، بالتنسيق مع مجلس مدينة طهطا، ورجال الشرطة من ضبط سيارة نقل قادمة من القاهرة تقوم ببيع "مفروم حواوشي" للمواطنين بقرية الشيخ زين الدين، مركز طهطا، وتم ضبط 2 طن غير صالح للاستهلاك الآدمي، لوجود بكتيريا القولون النموذجي المسبب للتسمم الغذائي.

وأفادت مديرية الصحة في بيان أصدرته، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج نفذت حملة مكبرة بالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بطهطا، للمرور على قرية الشيخ زين الدين التابعة لمركز طهطا طريق "أسيوط - سوهاج" وذلك بناء على المعلومات الواردة لمديرية الصحة التي تفيد بقدوم سيارة نصف نقل من القاهرة تقوم بتوزيع مفروم الحواوشي غير الصالح للاستهلاك الآدمي على محلات البيتزا والفطائر.

وأضاف البيان أن الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة أصدر تعليماته بتنفيذ تلك الحملة بمتابعة من الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي وتحت إشراف محمد حسن على مراقب عام الأغذية بالمديرية، تم ضبط السيارة وأسفر التفتيش عن ضبط 40 شيكارة بداخل كل واحدة 50 كيلو من مفروم الحواوشي بإجمالي 2 طن لزوم استخدامها في الفطائر والبيتزا والحواوشي وبفحصها ظاهرياً تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لتغيّرها في الخواص الطبيعية ووجودها في حالة سيحان وموضوعة في سيارة كولمان لا توجد بها وحدة تجميد بالإضافة لأنه تم سحب عينات منها وتبين غير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود بكتيريا القولون النموذجي المسبب للتسمم الغذائي.

اتخذت الحملة الإجراءات القانونية وسحبت العينات اللازمة وتحرر محضر ضبط للكميات رقم 5477 لسنه 2020 جنح مركز شرطه طهطا، وجار العرض علي النيابة العامة.