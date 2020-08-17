الإمارات تؤكد الوقوف مع السعودية ضد ما يهدد أمنها واستقرارها

أكدت الإمارات الوقوف مع السعودية صفا واحدا ضد ما يهدد أمنها واستقرارها، وأدانت لإمارات محاولات ميليشيات الحوثي لاستهداف المناطق المدنية السعودية، مشيرة إلى أن استمرار الهجمات يؤكد طبيعة الخطر الذي تواجهه المنطقة من انقلاب الحوثي.

وأعربت مصر عن بالغ إدانتها للهجمات المتكررة التي نفذتها ميليشيا الحوثي لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وآخرها تلك التي استهدفت المنطقة الجنوبية بالمملكة، مساء اليوم، والتي جرى اعتراضها جميعًا من قبل القوات المشتركة؛ لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت مصر، تضامنها ووقوفها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة.

وشددت مصر على دعمها للمملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي، وأهمية الاستجابة لكل دعاوى وقف إطلاق النار في اليمن، وذلك حتى يتسنى تسوية الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المُتفق عليها، لا سيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.