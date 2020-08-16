التعاون الإسلامي تدين استمرار إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه السعودية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه أراضي السعودية وتمكن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية اليوم الأحد، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالسعودية.

وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" بتنديد هذه الأعمال الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف ورائها بالمال والسلاح.